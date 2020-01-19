Заявления о том, что освобождение Красной армии Варшавой в январе 1945 года обернулось советской оккупацией Польши, является лишь политической дискуссией. Об этом рассказал польский историк и политолог Томаш Янковский в недавнем интервью РИА Новости

Мачей Вишнёвский: «Ни один народ не был «белым и пушистым» в трудные моменты истории» © facebook.com/maciej.wisniowski.399

К сожалению, подчеркнул Янковский, история пишется политиками, однако проблема состоит не только в том, что политики преследуют свои интересы, а еще и в том, что они не знают истории.

Политолог также отметил, что первыми в Варшаву вошли как раз не советские, а польские войска, так как для руководства СССР было важно, чтобы польские граждане воспринимали русских солдат как друзей, а не как оккупантов.

Историк полагает, что сегодняшние польские власти сносят памятники советским солдатам для того, чтобы поляки забыли, как русские и польские солдаты вместе добились победы во Второй Мировой войне.