«Так говорят, потому что в Польше были размещены советские войска. А сейчас американские. Это что оккупация? Это просто политическая дискуссия. Возможно, если бы советские солдаты ушли из Польши после 1945 года, то западные и северные земли отошли бы Германии. Кто знает?», — задается вопросом эксперт.
К сожалению, подчеркнул Янковский, история пишется политиками, однако проблема состоит не только в том, что политики преследуют свои интересы, а еще и в том, что они не знают истории.
Политолог также отметил, что первыми в Варшаву вошли как раз не советские, а польские войска, так как для руководства СССР было важно, чтобы польские граждане воспринимали русских солдат как друзей, а не как оккупантов.
Историк полагает, что сегодняшние польские власти сносят памятники советским солдатам для того, чтобы поляки забыли, как русские и польские солдаты вместе добились победы во Второй Мировой войне.