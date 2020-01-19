Ранее Тимошенко заявила, что не может быть премьером при президентстве Зеленского, так как он и стоящие за ним силы отдают руководство Украины под контроль крупных зарубежных финансово-промышленных групп.
Тимошенко не без оснований рассчитывала на то, продолжил эксперт, что для снятия Гончарука со своего поста в Верховной Раде Зеленскому понадобятся голоса, в том числе, и депутатов от ее фракции.
«Думала, к ней обратятся, и она сможет выторговать какие-то преференции. Какие то места в новом правительстве для себя и для своих людей. Премьера не сняли — разочарование. Все пропало», — пояснил Ищенко.
Говоря о критике Тимошенко рынка земли, политолог обратил внимание, что именно она была причастна к приватизации сельхозземель, потому что именно при ней десяток крупнейших международных агрохолдингов взяли в аренду сельскохозйственные земли на 49 лет.
Главная же проблема Тимошенко состоит в том, добавил специалист, что она оказалась политически недальновидной, вышла в тираж и оказалась не востребована той самой системой, которую она сама же создавала.