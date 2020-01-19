Резкая критика лидера ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко в адрес президента Украины Владимира Зеленского могла быть связана в том числе с несостоявшейся отставкой премьера Алексея Гончарука. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко 19 января в интервью «Комсомольской правде»

Тимошенко объяснила, почему ее премьерство несовместимо с президентством Зеленского © Facebook, Юлія Тимошенко

Тимошенко не без оснований рассчитывала на то, продолжил эксперт, что для снятия Гончарука со своего поста в Верховной Раде Зеленскому понадобятся голоса, в том числе, и депутатов от ее фракции.

«Думала, к ней обратятся, и она сможет выторговать какие-то преференции. Какие то места в новом правительстве для себя и для своих людей. Премьера не сняли — разочарование. Все пропало», — пояснил Ищенко.

Говоря о критике Тимошенко рынка земли, политолог обратил внимание, что именно она была причастна к приватизации сельхозземель, потому что именно при ней десяток крупнейших международных агрохолдингов взяли в аренду сельскохозйственные земли на 49 лет.

Главная же проблема Тимошенко состоит в том, добавил специалист, что она оказалась политически недальновидной, вышла в тираж и оказалась не востребована той самой системой, которую она сама же создавала.