Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко 18 января в эфире телеканала ZIK заявила, что не может быть премьером при президентстве Владимира Зеленского, поскольку он в самом начале своего вступления в должность отдал руководство Украиной внешним финансовым группам

«Сама сдала суверенитет. Гибкая позиция» - Соловьев оценил слова Тимошенко о ликвидации Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Тимошенко подчеркнула, что не собирается выступать в качестве психотерапевта для Зеленского, а просто хочет сказать, что сегодня президент не управляет страной, а лишь отдал ее в руки больших финансовых групп, которые видят Украину как свою вотчину.

По мнению политолога Владимира Фесенко, было сразу понятно, что Тимошенко рано или поздно уйдет в оппозицию к Зеленскому, так как оба политика слишком разные по стилю и опыту, и потому что президент не может доверять тем, с кем у него нет личного контакта.