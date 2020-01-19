«Зеленский не управляет страной. Я хочу, чтобы меня сейчас услышали люди и они поняли, что Зеленский в начале своего правления отдал управление страной внешним финансовым группам», — сказала политик.
Тимошенко подчеркнула, что не собирается выступать в качестве психотерапевта для Зеленского, а просто хочет сказать, что сегодня президент не управляет страной, а лишь отдал ее в руки больших финансовых групп, которые видят Украину как свою вотчину.
По мнению политолога Владимира Фесенко, было сразу понятно, что Тимошенко рано или поздно уйдет в оппозицию к Зеленскому, так как оба политика слишком разные по стилю и опыту, и потому что президент не может доверять тем, с кем у него нет личного контакта.