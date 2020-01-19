По его мнению, одна из причин визита в Москву канцлера Германии Ангелы Меркель после пятилетнего перерыва как раз заключается в том, что немецкий бизнес буквально толкает ее в сторону России.
«Бизнес понимает, что теряет огромные перспективы на российском рынке, он хочет, чтобы Германия начала процедуру отказа от санкций. Иначе немецкие бизнесмены уже не смогут вернуться в Россию», — указал Рар.
При этом, отметил эксперт, несмотря на то, что Германия была под давлением со стороны США и некоторых других очень влиятельных сил, Меркель все же заступилась за строящийся газопровод «Северный поток — 2».
В то же время, добавил политолог, не только внешние игроки, но и влиятельная либеральная пресса в Германии по-прежнему настроена весьма антироссийски, по-прежнему очень мощно проповедует политику либеральных ценностей и критикует Москву.