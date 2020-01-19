Если ФРГ не отменит санкции против РФ, то через два-три года, и все завоеванные немцами позиции на российском рынке могут быть потеряны, а освободившиеся ниши займут Китай, Турция, другие страны. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в недавнем интервью изданию «IF24.ru»

Александр Рар об американо-иранском кризисе и запуске «Турецкого потока» © Скриншот из видео Украина.ру Ангелы Меркель после пятилетнего перерыва как раз заключается в том, что немецкий бизнес буквально толкает ее в сторону России.

«Бизнес понимает, что теряет огромные перспективы на российском рынке, он хочет, чтобы Германия начала процедуру отказа от санкций. Иначе немецкие бизнесмены уже не смогут вернуться в Россию», — указал Рар.

При этом, отметил эксперт, несмотря на то, что Германия была под давлением со стороны США и некоторых других очень влиятельных сил, Меркель все же заступилась за строящийся газопровод «Северный поток — 2».

В то же время, добавил политолог, не только внешние игроки, но и влиятельная либеральная пресса в Германии по-прежнему настроена весьма антироссийски, по-прежнему очень мощно проповедует политику либеральных ценностей и критикует Москву.