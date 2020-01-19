Эксперт обратил внимание, что еще два года назад в Варшаве была улица, названная в честь освобождения, но сейчас ее нет, поскольку она попала под запрет в рамках политики декоммунизации.
«Официально уже несколько лет не отмечают. Раньше город немного украшали цветами, но, например, по телевидению не было информации. В столице люди помнят, иногда можно увидеть цветы у военных памятников и на кладбище воинов Красной армии», — сказал Янковский.
Политолог добавил, что в Польше чаще вспоминают о варшавском восстании в августе 1944 года, обвиняя советское руководство в том, что оно тогда не помогло ополченцам.
После того восстания немцы уничтожили 80 процентов зданий в Варшаве, и польские и советские солдаты-освободители заходили не в город, а на руины, поэтому для Польши это очень грустная годовщина, подытожил историк.