Большинство людей в Польше просто не знают о том, что Варшава была освобождена бойцами Красной Армией в январе 1945 года. Об этом рассказал польский историк и политолог Томаш Янковский в недавнем интервью РИА Новости

Мачей Вишнёвский: «Ни один народ не был «белым и пушистым» в трудные моменты истории» © facebook.com/maciej.wisniowski.399

«Официально уже несколько лет не отмечают. Раньше город немного украшали цветами, но, например, по телевидению не было информации. В столице люди помнят, иногда можно увидеть цветы у военных памятников и на кладбище воинов Красной армии», — сказал Янковский.

Политолог добавил, что в Польше чаще вспоминают о варшавском восстании в августе 1944 года, обвиняя советское руководство в том, что оно тогда не помогло ополченцам.

После того восстания немцы уничтожили 80 процентов зданий в Варшаве, и польские и советские солдаты-освободители заходили не в город, а на руины, поэтому для Польши это очень грустная годовщина, подытожил историк.