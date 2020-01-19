Левые феминистские организации из Донбасса «Красная гвоздика» и женский клуб «Аврора» 19 января выступили с заявлением в связи с антифашистскими митингами в Киеве, посвященными памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых российскими праворадикалами в 2009 году

Ищенко предположил, что сделает электорат Зеленского, если завтра его будут свергать нацисты © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Всему этому есть одно оправдание — "в стране идет война". Государство легализовало под этим лозунгом правое насилие. В одних случаях оно санкционирует действия неонацистов, а в других — оправдывает их уже после совершенного преступления», — сказано в сообщении.

Активистки отмечают, что по-прежнему никто не ответил за массовое убийство людей в Одессе, за террор против несогласных с правой политикой, а Донбасс уже шестой год содрогается от войны и преступлений националистических батальонов.

Если же посмотреть на ситуацию в широком контексте, считают они, национализм стал инструментом антисоциальной политики в интересах капитала, которая позволяет грабить людей, одновременно удерживая их в покорности.