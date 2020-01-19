По их словам, ультраправые группировки Украины не только не ограничены в своих действиях, но и срослись со спецслужбами, правоохранительными структурами и властью, в результате чего их преступления стали повседневными, а нацистская идеология перестала считаться маргинальной.
«Всему этому есть одно оправдание — "в стране идет война". Государство легализовало под этим лозунгом правое насилие. В одних случаях оно санкционирует действия неонацистов, а в других — оправдывает их уже после совершенного преступления», — сказано в сообщении.
Активистки отмечают, что по-прежнему никто не ответил за массовое убийство людей в Одессе, за террор против несогласных с правой политикой, а Донбасс уже шестой год содрогается от войны и преступлений националистических батальонов.
Если же посмотреть на ситуацию в широком контексте, считают они, национализм стал инструментом антисоциальной политики в интересах капитала, которая позволяет грабить людей, одновременно удерживая их в покорности.