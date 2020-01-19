Министр путей сообщения Латвии Талис Линкайтс 19 января в интервью телеканалу ОНТ заявил, что Рига может поставлять нефть в Белоруссию через свои порты, если Минск будет в этом заинтересован

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«Технически мы имеем всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы перекачивать нефть через Латвию в Беларусь и обратно — в принципе в обоих направлениях есть такая техническая возможность. Просто надо обговорить технические условия», — сказал он.

Ранее находящийся с визитом в Минске латвийский премьер Кришьянис Кариньш также заявлял о заинтересованности в прокачке нефти для Белоруссии, но отметил, что это является вопросом договоренности компаний, а не государств.

По данным финансового аналитика Нарека Авакяна, любая нероссийская нефть для Минска будет стоить минимум на 15% дороже.

По его словам, это связано с себестоимостью российской нефти, которая обычно примерно на 3-5% дешевле эталонных марок, с географической близостью двух стран, а также щадящими таможенными и налоговыми условиями в РФ.