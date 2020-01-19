Сегодня Белоруссия покупает только российскую нефть, но на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы ищет альтернативные источники поставок нефти, в частности поставки черного золота из Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.
«Технически мы имеем всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы перекачивать нефть через Латвию в Беларусь и обратно — в принципе в обоих направлениях есть такая техническая возможность. Просто надо обговорить технические условия», — сказал он.
Ранее находящийся с визитом в Минске латвийский премьер Кришьянис Кариньш также заявлял о заинтересованности в прокачке нефти для Белоруссии, но отметил, что это является вопросом договоренности компаний, а не государств.
По данным финансового аналитика Нарека Авакяна, любая нероссийская нефть для Минска будет стоить минимум на 15% дороже.
По его словам, это связано с себестоимостью российской нефти, которая обычно примерно на 3-5% дешевле эталонных марок, с географической близостью двух стран, а также щадящими таможенными и налоговыми условиями в РФ.