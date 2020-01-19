Ранее Украина приняла новую стратегию национальной безопасности Украины, согласно которой Киев настроен принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с Россией и надеется снизить напряженность в отношениях с Москвой.
Концепция в частности свидетельствует о том, продолжил парламентарий, что украинцы уже не верят в скорый развал России и помощь НАТО в случае пограничного конфликта.
«Граждане хотят мира, новая власть, возможно, и стиснув зубы, обещает начать политику гашения конфликта. Я бы сказал, что ситуация и события последних пяти лет принудили Киев «мирной дорожной карте», — объяснил Бальбек.
По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский учел провал своего предшественника Петра Порошенко в отношении Москвы, поэтому не делает агрессивных выпадов в сторону России и не хвастается будущими победами над ее армией.