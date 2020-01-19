События последних пяти лет принуждают Киев принять меры по уменьшению напряженности в отношениях с Россией. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек 19 января в комментарии РИА Новости

«Они же дети». Стражи порядка разогнали неонацистов на митинге в Киеве © Скриншот с видео Украина.ру

Концепция в частности свидетельствует о том, продолжил парламентарий, что украинцы уже не верят в скорый развал России и помощь НАТО в случае пограничного конфликта.

«Граждане хотят мира, новая власть, возможно, и стиснув зубы, обещает начать политику гашения конфликта. Я бы сказал, что ситуация и события последних пяти лет принудили Киев «мирной дорожной карте», — объяснил Бальбек.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский учел провал своего предшественника Петра Порошенко в отношении Москвы, поэтому не делает агрессивных выпадов в сторону России и не хвастается будущими победами над ее армией.