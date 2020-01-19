В киевском аэропорту «Борисполь» проходит церемония прощания с погибшими, участие в которой принял Зеленский, премьер Алексей Гончарук и другие должностные лица. Церемония будет проходить до 19.00 (20.00 мск).
«Тела украинцев, которые трагически погибли в Тегеране в результате сбития самолета авиакомпании "МАУ", уже на родине. Владимир Зеленский и офис президента выражают искренние соболезнования семьям и близким погибших», — сказано в сообщении.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в свою очередь заверил, что Киев продолжит работу над полным выяснением обстоятельств авиакатастрофы и наказания виновных.
Выполнявший рейс в Киев самолет. потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Позднее, 11 января, иранские военные заявили, что украинский судно было сбито случайно, так как они ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Зеленский заявлял, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.