Умер бывший гитарист и один из основателей белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко. Об этом 19 января сообщил продюсер коллектива Евгений Колмыков на своей странице в Facebook

«По-моему, нас кинули»: какой видел постмайданную Украину музыкант Кузьма Скрябин © Алеся Котовская

Летом гитариста избили в Минске, с тех пор он находился в коме. В комментарии для «Еврорадио» Колмыков заявлял, что Владыко скончался, не приходя в сознание.

Руслан Владыко играл в «Ляписе Трубецком» с момента основания группы и до ее распада в 2014 году. После этого он занимался сольными проектами.

Коллектив был назван в честь комического героя романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», поэта-халтурщика Никифора Ляписа, который печатался под псевдонимом Трубецкой.

В декабре 2013 года группа выступила на Майдане в Киеве, поддержав протестующих против режима Виктора Януковича.