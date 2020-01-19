В посте продюсер также написал годы жизни музыканта, места и время его отпевания и похорон.
Летом гитариста избили в Минске, с тех пор он находился в коме. В комментарии для «Еврорадио» Колмыков заявлял, что Владыко скончался, не приходя в сознание.
Руслан Владыко играл в «Ляписе Трубецком» с момента основания группы и до ее распада в 2014 году. После этого он занимался сольными проектами.
Коллектив был назван в честь комического героя романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», поэта-халтурщика Никифора Ляписа, который печатался под псевдонимом Трубецкой.
В декабре 2013 года группа выступила на Майдане в Киеве, поддержав протестующих против режима Виктора Януковича.