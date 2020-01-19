Слова президента РФ Владимира Путина об антисемитизме в Польше поляки сочли резкими и не вполне справедливыми, но на эти слова Варшава зарабатывала очень долго, по крайней мере, с 1989 года. Об этом рассказал главный редактор польского левого издания «Страйк» Мачей Вишнёвский в интервью изданию Украина.ру

Мачей Вишнёвский: «Ни один народ не был «белым и пушистым» в трудные моменты истории» © facebook.com/maciej.wisniowski.399 посла Польши в Германии времен Второй Мировой войны Юзефа Липского, который пообещал поставить памятник Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку.

Русофобия, которая в Польше «прогрессировала» до роли официальной доктрины международной политики, продолжил эксперт, действительно зашкаливает и переходит все допустимые нормы.

«Количество ругательств и оскорблений в адрес не только руководителей РФ (у них толстая кожа, и на них это не производит впечатления), но и в адрес народов России, Красной Армии и её солдат было таким, что создалось однозначное впечатление: Польша является страной, которая ненавидит Россию», — пояснил Вишневский.

Кроме того, по его словам, Россия ведет успешную политику на Ближнем Востоке, и поэтому пытается найти важных союзников для достижения мира в регионе и продолжения российской политики по защите своих интересов, которым является Израиль.

Создание с Израилем «дуэта» — если не союзников, то хотя бы поддерживающих друг друга государств — даст России на Ближнем Востоке огромную свободу действий, уточнил журналист.

При этом Израиль имеет претензии к Польше, одним из проявлений которых является закон 447, недавно принятый Конгрессом США, требующий передачи имущества убитых нацистами евреев, которые не оставили наследников, международным еврейским организациям, указал специалист.

Поэтому обвинение Польши в антисемитизме, которое прозвучало в словах Путина, было адресовано не столько собственно Польше, сколько Израилю. То есть Путин дал понять, что Россия может поддержать израильские ожидания, заключил собеседник издания.