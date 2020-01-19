В Харькове в одном из частных предприятий по улице Животноводов полиция задержала 31-летнего участника донбасского конфликта, который пришел на работу с гранатой и угрожал ее подорвать. Об этом 19 января сообщает пресс-служба Нацполиции в регионе

Пьяный атошник в Кропивницком взорвал себя гранатой во время новогоднего застолья © commons.wikimedia.org, пехотинец

«Во время осмотра сотрудники полиции изъяли у злоумышленника гранату Ф-1 с запалом, а по месту его проживания — более 400 разнокалиберных патронов, магазин от автомата Калашникова с патронами и металлический предмет, похожий на нунчаки», — говорится в сообщении.

По словам задержанного, патроны и гранату он привез в 2014 из Донбасса, где служил в составе бригады и с тех пор хранил их дома. Почему он угрожал подорвать гранату, мужчина объяснить не смог. Изъятые боеприпасы направлены на исследование.

Правоохранительные органы начали уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

По мнению адвоката Татьяны Монтян, адаптацией участников боевых действий к мирной жизни никто не занимается и заниматься не будет, потому что это долго и дорого.