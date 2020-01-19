Стражи порядка при этом отметили, что мужчина сам позвонил в полицию и сообщил о своем намерении.
«Во время осмотра сотрудники полиции изъяли у злоумышленника гранату Ф-1 с запалом, а по месту его проживания — более 400 разнокалиберных патронов, магазин от автомата Калашникова с патронами и металлический предмет, похожий на нунчаки», — говорится в сообщении.
По словам задержанного, патроны и гранату он привез в 2014 из Донбасса, где служил в составе бригады и с тех пор хранил их дома. Почему он угрожал подорвать гранату, мужчина объяснить не смог. Изъятые боеприпасы направлены на исследование.
Правоохранительные органы начали уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.
По мнению адвоката Татьяны Монтян, адаптацией участников боевых действий к мирной жизни никто не занимается и заниматься не будет, потому что это долго и дорого.