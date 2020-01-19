Притязания Польши на ряд произведений искусства, находящихся в Пушкинском музее, голословны. Об этом 19 января заявила президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова в эфире НСН

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«Пока таких писем не поступало, следовательно, все заявления Польши ничем не обоснованы», — сказала Антонова.

Ранее в Министерстве иностранных дел Польши заявили о правах на ряд предметов искусства, находящихся в России. Это заявление последовало после начавшейся дискуссии в связи с 75-летием освобождения Варшавы от нацистов Красной армией 17 января 1945 года.

Исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский, в свою очередь, заявил, что вопрос о возвращении культурных ценностей для России не стоит, так как перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства являются достоянием страны.