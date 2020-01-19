По ее словам, в случае претензий со стороны Варшавы должно поступить достоверное адресное обращение, какая именно картина и какого автора из какого польского музея пропала и в каком российском музее, по мнению польской стороны, оказалась.
«Пока таких писем не поступало, следовательно, все заявления Польши ничем не обоснованы», — сказала Антонова.
Ранее в Министерстве иностранных дел Польши заявили о правах на ряд предметов искусства, находящихся в России. Это заявление последовало после начавшейся дискуссии в связи с 75-летием освобождения Варшавы от нацистов Красной армией 17 января 1945 года.
Исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский, в свою очередь, заявил, что вопрос о возвращении культурных ценностей для России не стоит, так как перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства являются достоянием страны.