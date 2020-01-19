«Потому что сильнее, чем разграбил Украину Сорос, не сможет никто. Мои симпатии в этом случае на стороне Коломойского», —подчеркнул политик.
Царев сомневается, что премьер Алексей Гончарук уйдет в отставку, поскольку Сорос будет его держать, используя Международный Валютный Фонд, который будет давить на президента Владимира Зеленского.
«Ситуация не такая простая. Мы помним, как его предшественник Порошенко пытался убрать Супрун с поста и.о. главы Минздрава. Назначить представителя Сороса во власть легко, убрать — очень тяжело. Поэтому будем наблюдать за интригой», — сказал экс-депутат.
По его мнению, Гончарук это все понимает, поэтому он подал заявление об отставке, написав его давно (при приеме на работу он написал свое заявление без даты), а озвучив только сейчас.