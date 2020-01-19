Если убрать людей Джорджа Сороса из украинской власти и поставить на их место местных коррупционеров или представителей Игоря Коломойского — Украине это пойдет на пользу. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в недавнем интервью ИА «Новороссия»

Царев: Гончарука мог слить Коломойский, который враждует с командой Сороса в Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Царев сомневается, что премьер Алексей Гончарук уйдет в отставку, поскольку Сорос будет его держать, используя Международный Валютный Фонд, который будет давить на президента Владимира Зеленского.

«Ситуация не такая простая. Мы помним, как его предшественник Порошенко пытался убрать Супрун с поста и.о. главы Минздрава. Назначить представителя Сороса во власть легко, убрать — очень тяжело. Поэтому будем наблюдать за интригой», — сказал экс-депутат.

По его мнению, Гончарук это все понимает, поэтому он подал заявление об отставке, написав его давно (при приеме на работу он написал свое заявление без даты), а озвучив только сейчас.