Немецкое командование хотело затопить Краков вместе с советскими солдатами и его жителями. Их план был провален благодаря операции, проведенной группой под командованием лейтенанта Ботяна. За это в 2007 году он был удостоен звания Героя России.
«Немцы приехали как раз туда перевооружаться. Взрыв был такой сильный, что не только этот замок полетел вверх, но и все здания, которые там были рядом, все были уничтожены», — цитирует его РИА Новости.
Разведчик отметил, что благодаря знанию польского языка смог выстроить очень хорошие связи с польским подпольем. Это помогло ему найти поляка, который работал в замке и согласился заложить там мину.
Ботян отметил, что при отступлении немцы планировали при помощи сосредоточенной в замке взрывчатки взорвать плотину недалеко от Кракова, чтобы затопить город, но своими действиями он помешал им.
Затем, по его словам, в ходе наступления Красной армии гитлеровцам пришлось уходить уже не дорогой, а лесами, а советские партизаны ловили их в лесу по несколько человек.