Ягеллонский замок в Кракове, где фашисты устроили склад боеприпасов, советские партизаны взорвали в 1945 году с такой силой, что были уничтожены и все здания вокруг. Об этом 19 января журналистам рассказал легендарный разведчик и Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению города от уничтожения нацистами в январе 1945 года

День в истории. 17 января: 75 лет назад Варшава была освобождена от нацистов © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

«Немцы приехали как раз туда перевооружаться. Взрыв был такой сильный, что не только этот замок полетел вверх, но и все здания, которые там были рядом, все были уничтожены», — цитирует его РИА Новости.

Разведчик отметил, что благодаря знанию польского языка смог выстроить очень хорошие связи с польским подпольем. Это помогло ему найти поляка, который работал в замке и согласился заложить там мину.

Ботян отметил, что при отступлении немцы планировали при помощи сосредоточенной в замке взрывчатки взорвать плотину недалеко от Кракова, чтобы затопить город, но своими действиями он помешал им.

Затем, по его словам, в ходе наступления Красной армии гитлеровцам пришлось уходить уже не дорогой, а лесами, а советские партизаны ловили их в лесу по несколько человек.