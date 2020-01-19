Концерн «Укроборонпром» уволил директора «410-го завода гражданской авиации» Алексея Попова из-за его фотографии в форме российского военного летчика. Об этом 19 января сообщил журналист Юрий Бутусов в посте на своей странице в Facebook, прикрепив к нему соответствующий снимок

«Первая антироссийская операция Зеленского» — Бутусов об аресте российского танкера © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Айвараса Абромавичуса. Решение было принято на основании заявления Попова по взаимному согласию сторон.

Журналист пояснил, что это фото было четыре с лишним года назад на авиасалоне МАКС-2015 в подмосковном Жуковском. По его сведениям, бывший директор завода из-за этой фотографии не прошел «спецпроверку» в СБУ.

И хотя Бутусов считает Попова хорошим специалистом, он поблагодарил СБУ за «профессиональную службу», отметив, что фотографироваться в форме российских военных летчиков во время якобы войны — недопустимо.

Однако не все пользователи в комментариях разделили позицию журналиста. В частности, один из них задался вопросом о том, почему Украина не объявит войну России, если она якобы страдает от ее агрессии.

Другой комментатор обратил внимание, что СБУ нужно было привлекать к ответственности не Попова, а экс-президента Петра Порошенко, под бездарным руководством которого украинская армия понесла в Донбассе серьезные потери.