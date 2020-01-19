Ранее на сайте концерна отмечалось, что Попов был уволен 15 января, всего через шесть дней после назначения, приказом гендиректора «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичуса. Решение было принято на основании заявления Попова по взаимному согласию сторон.
Журналист пояснил, что это фото было четыре с лишним года назад на авиасалоне МАКС-2015 в подмосковном Жуковском. По его сведениям, бывший директор завода из-за этой фотографии не прошел «спецпроверку» в СБУ.
И хотя Бутусов считает Попова хорошим специалистом, он поблагодарил СБУ за «профессиональную службу», отметив, что фотографироваться в форме российских военных летчиков во время якобы войны — недопустимо.
Однако не все пользователи в комментариях разделили позицию журналиста. В частности, один из них задался вопросом о том, почему Украина не объявит войну России, если она якобы страдает от ее агрессии.
Другой комментатор обратил внимание, что СБУ нужно было привлекать к ответственности не Попова, а экс-президента Петра Порошенко, под бездарным руководством которого украинская армия понесла в Донбассе серьезные потери.