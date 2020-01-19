Святошинский районный суд Киева арестовал еще одного фигуранта дела об убийстве Амины Окуевой и покушении на жизнь Адама Осмаева. Это задержанный накануне Андрей Кравченко, который проведет под стражей 2 месяца. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на прокурора по делу Юлию Дядюк в воскресенье, 19 января

В настоящее время следствие проверяет Кравченко на причастность к убийству Амины Окуевой. Его также подозревают в убийстве бизнесмена Константина Хоруженко 17 января 2014 года.

Адвокат подозреваемого Ирина Бигунец заявила, что на ее подзащитного пытаются «повесить» убийство Окуевой и заверила, что он не имеет отношения к убийству бизнесмена 2014 года.

Год спустя. В убийстве чеченобандеровки Окуевой так и не нашли «руку Кремля» © Facebook/Амина Окуева

В то же время в прокуратуре заявили, что алиби опровергли свидетели на суде, давая разные показания.

На момент задержания Кравченко находился под ночным домашним арестом по подозрению в убийстве директора компании Caparol Украина Павла Зможного в сентябре 2016 года и руководителя отдела рекламы КП «Киевский метрополитен» Павла Миленького в 2019 году.

Всю группу из семи человек задержали в сентябре 2019 года, однако в декабре Шевченковский суд изменил меру пресечения фигурантам на домашний арест и личное обязательство. Группа под руководством Игоря Редькина состояла из семи человек и занималась заказными убийствами, считает следствие.