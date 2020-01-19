В настоящее время следствие проверяет Кравченко на причастность к убийству Амины Окуевой. Его также подозревают в убийстве бизнесмена Константина Хоруженко 17 января 2014 года.
Адвокат подозреваемого Ирина Бигунец заявила, что на ее подзащитного пытаются «повесить» убийство Окуевой и заверила, что он не имеет отношения к убийству бизнесмена 2014 года.
«У моего подзащитного алиби — он был в селе в Черниговской области. У его мамы было плохое самочувствие. Есть свидетели», — сказала защитница.
В то же время в прокуратуре заявили, что алиби опровергли свидетели на суде, давая разные показания.
На момент задержания Кравченко находился под ночным домашним арестом по подозрению в убийстве директора компании Caparol Украина Павла Зможного в сентябре 2016 года и руководителя отдела рекламы КП «Киевский метрополитен» Павла Миленького в 2019 году.
Всю группу из семи человек задержали в сентябре 2019 года, однако в декабре Шевченковский суд изменил меру пресечения фигурантам на домашний арест и личное обязательство. Группа под руководством Игоря Редькина состояла из семи человек и занималась заказными убийствами, считает следствие.