Сегодня, 19 января, православные христиане празднуют Крещение Господне, когда люди посещают церковь, где могут набрать освященной воды, после чего могут окунуться в прорубь, чтобы очиститься от грехов.
«И пусть иорданская вода выгонит из Украины врага и принесет нам долгожданный справедливый мир», — написал он на странице в соцсети Twitter.
Экс-президент известен, как один из организаторов раскола украинской церкви и активный участник процесса предоставления томоса так называемой «УПЦ». Эксперты впоследствии называли эту кампанию предвыборной манипуляцией.
Сьогодні одне із найбільших християнських свят – Хрещення Господнє, Богоявлення.— Петро Порошенко (@poroshenko) 19 января 2020 г.
Нехай Господь щедро благословить усіх українців. Та нехай йорданська вода вижене з України ворога та принесе нам довгоочікуваний справедливий мир.
Христос Хрещається!
У річці Йордан! pic.twitter.com/Pc1PAikFQN