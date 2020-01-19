Экс-президент Украины и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в Крещение написал пост о врагах Украины. Он опубликован на странице Порошенко в Twitter в воскресенье, 19 января

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«И пусть иорданская вода выгонит из Украины врага и принесет нам долгожданный справедливый мир», — написал он на странице в соцсети Twitter.

Экс-президент известен, как один из организаторов раскола украинской церкви и активный участник процесса предоставления томоса так называемой «УПЦ». Эксперты впоследствии называли эту кампанию предвыборной манипуляцией.

Сьогодні одне із найбільших християнських свят – Хрещення Господнє, Богоявлення.



Нехай Господь щедро благословить усіх українців. Та нехай йорданська вода вижене з України ворога та принесе нам довгоочікуваний справедливий мир.



Христос Хрещається!

У річці Йордан! pic.twitter.com/Pc1PAikFQN — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 января 2020 г.

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