Порошенко рассказал, при каком условии явится на допрос в ГБР
Порошенко рассказал, при каком условии явится на допрос в ГБР
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Сегодня, 19 января, православные христиане празднуют Крещение Господне, когда люди посещают церковь, где могут набрать освященной воды, после чего могут окунуться в прорубь, чтобы очиститься от грехов.

«И пусть иорданская вода выгонит из Украины врага и принесет нам долгожданный справедливый мир», — написал он на странице в соцсети Twitter.

Экс-президент известен, как один из организаторов раскола украинской церкви и активный участник процесса предоставления томоса так называемой «УПЦ». Эксперты впоследствии называли эту кампанию предвыборной манипуляцией.