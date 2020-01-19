Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко 18 января в эфире телеканала ZIK заявила, что начался процесс ликвидации Украины

«Некомпетентные профаны». Тимошенко предложила власти вернуться в «95-й квартал» © ba.org.ua

«Сейчас моя работа и задача — на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем», — сказала Тимошенко.

Украинцы должны признать, подчеркнула политик, что период независимости, когда нужно было жить своим интеллектом, своей наукой, своим разумом и своими интересами, страна потеряла, поскольку заменила это все советами извне.

Лидер «Батькивщины» добавила, что Украина вошла в ту стадию, когда ее руководство или сделает выводы и покончит с таким положением дел, или же позволит окончательно лишить страну ресурсов и собственности.

По мнению политолога Андрея Золотарева, единственный электоральный шанс для Тимошенко состоит в том, чтобы совершить «левый поворот» и обратить все свое внимание на избирателей малых городов и сил, которых она ранее делила с лидером «радикалов» Олегом Ляшко.