Группа Джорджа Сороса в украинском правительстве не слушаются никого — ни президента Владимира Зеленского, ни олигарха Игоря Коломойского. Они проводят только свою точку зрения и ориентируются только на американского финансиста. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Царев: Гончарука мог слить Коломойский, который враждует с командой Сороса в Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Для главы государства выстраивать вертикаль власти, когда его подчиненные бьются насмерть друг с другом и не просто саботируют команды — это чрезвычайно сложно, подчеркнул политик.

Царев добавил, что назначив людей Сороса на крупные руководящие посты, Зеленский фактически повторил ошибку своего предшественника Петра Порошенко, который поставил руководить Минздравом американку Ульяну Супрун, и долгое время не мог ее уволить.