«Они проводят только свою точку зрения и ориентируются только на Сороса. Они практически полностью вышли из-под контроля. И, конечно же, это большая проблема Зеленского», — сказал он.
Для главы государства выстраивать вертикаль власти, когда его подчиненные бьются насмерть друг с другом и не просто саботируют команды — это чрезвычайно сложно, подчеркнул политик.
Царев добавил, что назначив людей Сороса на крупные руководящие посты, Зеленский фактически повторил ошибку своего предшественника Петра Порошенко, который поставил руководить Минздравом американку Ульяну Супрун, и долгое время не мог ее уволить.