Царев: Гончарука мог слить Коломойский, который враждует с командой Сороса в Украине
Царев: Гончарука мог слить Коломойский, который враждует с командой Сороса в Украине
© РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк
«Они проводят только свою точку зрения и ориентируются только на Сороса. Они практически полностью вышли из-под контроля. И, конечно же, это большая проблема Зеленского», — сказал он.

Для главы государства выстраивать вертикаль власти, когда его подчиненные бьются насмерть друг с другом и не просто саботируют команды — это чрезвычайно сложно, подчеркнул политик.

Царев добавил, что назначив людей Сороса на крупные руководящие посты, Зеленский фактически повторил ошибку своего предшественника Петра Порошенко, который поставил руководить Минздравом американку Ульяну Супрун, и  долгое время не мог ее уволить.

 