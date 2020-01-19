Россиянка Екатерина Александрова опустилась со второго на четвертое. Лидером рейтинга стала австралийка Эшли Барти, победившая на турнире в австралийской Аделаиде.

«Присутствует желание сыграть на Олимпиаде». Свитолина о планах на 2020 год
«Присутствует желание сыграть на Олимпиаде». Свитолина о планах на 2020 год
© РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк
Чемпионская гонка WTA, версия от 19 января:

1. (-) Эшли Барти (Австралия) — 471 очко,

2 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 470,

3 (9). Елена Рыбакина (Казахстан) — 460,

4 (2). Екатерина Александрова (Россия) — 440,

5 (12). Чжан Шуай (Китай) — 350,

6. (-) Даяна Ястремская (Украина) — 306,

7 (3). Мэдисон Киз (США) — 305,

8 (20). Даниэль Коллинз (США) — 295,

9 (4). Серена Уильямс (США) — 280,

10 (5). Ана Богдан (Румыния) — 230.

 