Теннисистка из Украины Даяна Ястремская сохранила шестое место в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована в воскресенье, 19 января. Об этом пишет Р-Спорт

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