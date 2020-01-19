Россиянка Екатерина Александрова опустилась со второго на четвертое. Лидером рейтинга стала австралийка Эшли Барти, победившая на турнире в австралийской Аделаиде.
Чемпионская гонка WTA, версия от 19 января:
1. (-) Эшли Барти (Австралия) — 471 очко,
2 (1). Каролина Плишкова (Чехия) — 470,
3 (9). Елена Рыбакина (Казахстан) — 460,
4 (2). Екатерина Александрова (Россия) — 440,
5 (12). Чжан Шуай (Китай) — 350,
6. (-) Даяна Ястремская (Украина) — 306,
7 (3). Мэдисон Киз (США) — 305,
8 (20). Даниэль Коллинз (США) — 295,
9 (4). Серена Уильямс (США) — 280,
10 (5). Ана Богдан (Румыния) — 230.