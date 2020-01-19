Украине стоит задуматься об экономическом сотрудничестве с Россией, чтобы наладить отношения Киева и Москвы, считает политолог Алексей Якубин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Тут особых рецептов придумывать, в общем-то, не нужно, они достаточно давно все известны. Во-первых, Киеву, как минимум, стоило бы более активно начать взаимодействовать с РФ в экономическом плане. Чем больше экономическая привязка стран, тем рациональнее ведут себя политические и экономические группы», — отметил Якубин.

Зеленский хочет «оттепели»: Якубин о возможном потеплении в отношениях Москвы и Киева © Facebook Алексея Якубина

Ранее Совет по национальной безопасности и обороне Украины (СНБО) представил Обновленную стратегию национальной безопасности Украины, которая предусматривает меры по снижению напряженности в отношениях с Россией.