«Тут особых рецептов придумывать, в общем-то, не нужно, они достаточно давно все известны. Во-первых, Киеву, как минимум, стоило бы более активно начать взаимодействовать с РФ в экономическом плане. Чем больше экономическая привязка стран, тем рациональнее ведут себя политические и экономические группы», — отметил Якубин.
В качестве примера эксперт привел Европейское объединение угля и стали, которое возникло после Второй мировой войны между Германией и Францией.
Ранее Совет по национальной безопасности и обороне Украины (СНБО) представил Обновленную стратегию национальной безопасности Украины, которая предусматривает меры по снижению напряженности в отношениях с Россией.