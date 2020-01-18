«После ситуации в Иране этот вопрос в еще большей мере важен для Украины, потому что то направление, по которому часть самолетов облетало Российскую Федерацию через Ближний Восток, сейчас менее доступно. Поэтому восстановление авиасообщения с Россией было бы для Киева и определенным сигналом — мало того, что это каждый год создает проблемы людям, которые летят с пересадками, так это еще и создает убытки», — отметил политолог.
Другими двумя шагами для нормализации отношений, по мнению Якубина, могли бы стать активное экономическое взаимодействие двух стран, а также пересмотр списка лиц, которым запрещен въезд на Украину.