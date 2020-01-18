Существенным шагом для нормализации отношений Украины и России было бы возвращение авиасообщения между странами, из-за отсутствия которого страдают как простые люди, так и авиакомпании. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Якубин

«После ситуации в Иране этот вопрос в еще большей мере важен для Украины, потому что то направление, по которому часть самолетов облетало Российскую Федерацию через Ближний Восток, сейчас менее доступно. Поэтому восстановление авиасообщения с Россией было бы для Киева и определенным сигналом — мало того, что это каждый год создает проблемы людям, которые летят с пересадками, так это еще и создает убытки», — отметил политолог.