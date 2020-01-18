Экс-президент Украины Петр Порошенко готов явиться на допросы в Государственное бюро расследований (ГБР) при одном условии – если ему вручат повестки надлежащим образом. Об этом в субботу, 18 января, заявили в пресс-службе партии «Европейская солидарность»

Автор в роли жертвы. Почему обличитель Портнов не может посадить экс-президента Порошенко © aportnov.com заявили в партии, Офис президента и ГБР незаконно следят за Петром Порошенко, его разговорами и переписками.

«Публичное «приглашение» на допросы, не предусмотренные никакими нормами УПК, на 21 и 24 января прозвучали через полтора суток после того, как Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию туда на 21 и обратно на 25 января. График допросов тут же наложили на график поездки», — говорится в сообщении.

Чтобы не давать власти поводов для спекуляций, Порошенко решил отменить поездку и сдать билеты, отметили в «Европейской солидарности». Однако на допрос он все равно явится лишь тогда, когда надлежащим образом получит повестку.

Ранее ГБР опубликовало на своем сайте повестку на допросы для Порошенко, которые назначены на 21 и 24 января. В ведомстве ответили, что в случае неявки экс-президента могут доставить на них принудительно.