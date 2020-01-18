В законопроекте о рынке земли пока много нерешенных вопросов. Когда его все же подготовят, документ поступит в сессионный зал Верховной Рады, но даже после этого рынок земли заработает не сразу. Об спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал в эфире телеканала «Украина», передает «УНН» 18 января

«Когда все будет готово в рамках регламента действующего законодательства к рассмотрению этого вопроса во втором чтении, Верховная Рада обязательно перейдет к рассмотрению этого законопроекта», — заявил Разумков.

Битва за землю. На Украине все только начинается © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам Разумкова, принятие закона о рынке земли еще не значит, что он сразу же заработает.

«Давайте будем откровенны, что даже после принятия закона о рынке земли, рынок не сразу открывается. Есть "лаг" до октября 2020 года, когда другие очень важные аспекты реформы должны быть приведены к соответствующим нормам. Это и реестры, и антирейдерская система, это и нормальные карты, в полном объеме отражающие — где, что, как и кому принадлежит, это создание государственного банка земли, это создание и получение дешевых кредитов. Много работы, которую необходимо выполнить на этом промежутке, и только после этого, действительно, откроется рынок», — отметил спикер.

В декабре 2019 года депутаты Рады проголосовали за закон об обороте сельскохозяйственных земель в первом чтении, однако принять его в целом не удалось — подготовка к голосованию обернулась акциями протеста в Киеве и еще семи областях Украины и скандалом в Верховной Раде.