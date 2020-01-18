«Мы часто проводили встречи с командой украинских экспертов, по просьбе украинской стороны "черные ящики" будут отправлены в эту страну», — заявил Резаифар.
Он также добавил, что если украинским специалистам не удастся расшифровать данные с самописцев, они будут направлены во Францию.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Иран передаст Украине «черные ящики» после того, как на месте к ним получит доступ международная группа по расследованию авиакатастрофы.
Утром среды, 8 января, Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение после взлета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины.
Ответственность за крушение самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции. Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде рассказал, что система ПВО приняла самолет за крылатую ракету.