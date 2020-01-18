Власти Ирана передадут Украине «черные ящики» сбитого под Тегераном пассажирского «Боинга». Об этом заявил глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар, передает «РИА Новости» 18 января со ссылкой на агентство Tasnim

«Мы часто проводили встречи с командой украинских экспертов, по просьбе украинской стороны "черные ящики" будут отправлены в эту страну», — заявил Резаифар.

Он также добавил, что если украинским специалистам не удастся расшифровать данные с самописцев, они будут направлены во Францию.

В конфликте с США Иран потерял моральное превосходство, сбив украинский самолёт © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Вадим Пристайко заявил, что Иран передаст Украине «черные ящики» после того, как на месте к ним получит доступ международная группа по расследованию авиакатастрофы.

Утром среды, 8 января, Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение после взлета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины.

Ответственность за крушение самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции. Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде рассказал, что система ПВО приняла самолет за крылатую ракету.