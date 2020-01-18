По мнению политолога, о потеплении отношений между Россией и Украиной говорить пока рано, но у новой украинской власти зреет идея восстановления контакта.
«Пока что речь идет только о восстановлении, но пока это только формулируется. Проблема в том, что, во-первых, пока что это только планы, а не действия. А во-вторых, власть внутренне не целостна: там есть люди, которые продвигают эти вещи и, соответственно, получают на это согласие президента, а есть те, кто и препятствует такого рода планам», — сказал Рудяков.
При этом он отметил, что документирование этих планов — это если и не начало процесса восстановления отношений, то хотя бы приближение к его началу.