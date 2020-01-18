Решение Совета по национальной безопасности и обороне Украины (СНБО) о снижении напряженности в отношениях с Россией – это пока даже не старт восстановления отношений между странами, а только подготовка к нему, считает директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков. Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру

Новая стратегия: Украина планирует снизить напряженность в отношениях с Россией © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

«Пока что речь идет только о восстановлении, но пока это только формулируется. Проблема в том, что, во-первых, пока что это только планы, а не действия. А во-вторых, власть внутренне не целостна: там есть люди, которые продвигают эти вещи и, соответственно, получают на это согласие президента, а есть те, кто и препятствует такого рода планам», — сказал Рудяков.

При этом он отметил, что документирование этих планов — это если и не начало процесса восстановления отношений, то хотя бы приближение к его началу.