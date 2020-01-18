На Украине продолжается дискуссия, можно ли вести активную торговлю с Россией. Об этом 18 января сообщил политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру

Новая стратегия: Украина планирует снизить напряженность в отношениях с Россией © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

«Это рискованно для нашей (украинской — ред.) нацбезопасности. Надо минимизировать риски прямого конфликта. <…> Дискуссия идет на этот счет — можно ли вести полноценные экономические отношения, в том числе активную двустороннюю торговлю, <…> мы, во-первых, не можем полностью отказаться от этой торговли по целому ряду стратегических направлений, например, атомная энергетика и ряд других. Ну, и экономически для нас тоже было бы не совсем рационально отказываться от этой торговли», — сказал Фесенко.

Накануне в Киеве состоялось заседание Совета по нацбезопасности и обороне Украины, на котором была представлена Обновленная стратегия нацбезопасности, которая предусматривает меры по снижению напряженности в отношениях с Россией.

Проект стратегии был представлен в штаб-квартире НАТО и получил там положительную оценку.