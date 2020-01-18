Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию не продлил лицензию одной из радиостанций Черновцов из-за несоблюдения обязательной доли украинских песен в эфире. Об этом 17 января сообщила пресс-служба регулятора

«В Одессе ты не будешь на нем разговаривать»: пришедший в магазин сторонник украинского языка остался ни с чем © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк получила от Нацсовета одно предупреждение и три штрафа. Предупреждение было объявлено в 2013 году из-за несоблюдения условий лицензии в части программной концепции вещания.

Позже, в 2017 и 2018 годах радиостанцию дважды оштрафовали за недостаточное количество украинских песен в эфире и невыполнение решения регулятора.

Учитывая эти обстоятельства Нацсовет решил отказать «Буковинской волне» в продлении лицензии. Частота с круглосуточным объемом также будет выставлена на конкурс.