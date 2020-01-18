В отношениях с Россией президент Украины Владимир Зеленский стремится к «оттепели» и к налаживанию диалога, что в будущем может привести к нормализации отношений между странами, считает политолог Алексей Якубин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленский хочет «оттепели»: Якубин о возможном потеплении в отношениях Москвы и Киева © Facebook Алексея Якубина Петра Порошенко.

«У Зеленского, насколько я понимаю, немножко другой подход к этому вопросу. Он все-таки пытается если не нормализовать, то, как минимум, уменьшить эскалацию в отношениях с Россией. Возьмем даже личную риторику Зеленского — насколько он уменьшил количество фраз, вроде «Россия — страна агрессор» и так далее. И насколько больше он пытается проводить телефонных разговоров с Владимиром Путиным, которые были достаточно успешны, потому что удалось договориться и об обмене удерживаемыми лицами, и о первой встрече в «нормандском формате», и о транзите газа», — отметил Якубин.

Он добавил, что принятое ранее решение Совета по национальной безопасности и обороне Украины (СНБО) по снижению напряженности в отношениях с Россией говорит о том, что президент стремится к «оттепели» и диалогу, что в будущем, возможно, приведет к нормализации отношений между странами.