На Украине в апреле 2020 года могут лишиться работы сотни зубных врачей, имеющих не высшее, а среднее образование. Об этом 17 января сообщило издание «Актуально»

Медицинский геноцид на Украине. Минздрав доводит украинцев до смерти © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Коммунальные и государственные медицинские учреждения уже предупредили врачей, что не собираются платить зарплату за «осмотр полости рта» и готовят людей к массовым увольнениям. Произойти это должно до апреля 2020 года, когда согласно плану медицинской реформы все врачи должны заключить договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), а медицинские учреждения — зарегистрироваться там же», — говорится в сообщении.

Более того, Министерство здравоохранения Украины лишило зубных врачей без высшего образования получать лицензию и открывать частную практику.

Врачи приняли решение протестовать против нововведения: в январе около 150 специалистов из 12 областей страны провели в Хмельницком собрание общественной организации «Зубные врачи Украины». Участники составили резолюцию с требованием пересмотреть объем помощи, который они могут оказывать.