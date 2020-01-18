Россия призвала международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей в связи с дискриминацией русского языка с принятием закона «Об общем среднем образовании». Об этом 18 января сообщили на сайте министерства иностранных дел России

Конституционный суд Украины обнародовал свое решение по скандальному закону «Об образовании» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Русский язык на Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации… Призываем международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы дать адекватную оценку действиям украинских властей», — говорится в материале.

При подготовке закона украинские власти не провели консультации с представителями национальностей, проживающих на в стране.

«Таким образом, официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств», — добавили в министерстве.

Парламент Украины на заседании в четверг принял закон «О полном общем среднем образовании», который позволяет существенно сократить обучение в школах на языках нацменьшинств, в том числе русском. Документ еще должен подписать глава государства Владимир Зеленский.