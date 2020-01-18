В Верховной Раде Украины появилось самое большое на сегодняшний межфракционное объединение под названием «Ценности, достоинство, семья» - в него вошли более 300 нардепов. Об этом в пятницу, 17 января, на своей странице в Facebook сообщил депутат партии «Слуга народа» Святослав Юраш

Политика цвета радуги. Гей-парад в Киеве стал предвыборной акцией его противников © strana.ua

«На ценностный и семейный призыв откликнулись более 300 депутатов. То есть, конституционное большинство из всех фракций и групп украинского парламента. Чтобы хоть что-то объединило весь парламент», — пишет Юраш.

Межфракционное объединение будет готовить и принимать законы, способствующие укреплению семейных ценностей, а также воспитанию на основе этих ценностей детей и молодежи.