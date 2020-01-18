Целью объединения нардеп назвал «защиту вечных ценностей украинского общества и противодействие попыткам уничтожить фундаментальное естественное право во имя политической моды».
«На ценностный и семейный призыв откликнулись более 300 депутатов. То есть, конституционное большинство из всех фракций и групп украинского парламента. Чтобы хоть что-то объединило весь парламент», — пишет Юраш.
Межфракционное объединение будет готовить и принимать законы, способствующие укреплению семейных ценностей, а также воспитанию на основе этих ценностей детей и молодежи.