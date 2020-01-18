«Уже в понедельник (20 января — ред.) мы планируем создать со Службой дипломатической безопасности при посольстве США в Украине общую группу для выяснения всех обстоятельств и беспристрастного расследования этого инцидента», — сказал министр.
Аваков отметил, что 17 января общался с несколькими представителями дипломатических кругов США.
Он подчеркнул, что страны имеют общую цель — защита прав человека и недопущение нарушения законодательства Украины и норм Венской конвенции о международных отношениях.
На днях в МВД Украины заявили, что приняли к сведению материалы, опубликованные 14 января следователями Палаты представителей Конгресса США о возможной незаконной слежке на территории Украины за бывшим послом США в стране Йованович, а после их исследования Нацполиция открыла по этому поводу уголовные производства.