Министерство внутренних дел Украины совместно со Службой дипломатической безопасности при посольстве США в Киеве создадут группу для расследования возможной слежки за бывшим американским послом Мари Йованович. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков 17 января сообщил украинской службе «Голоса Америки»

МВД Украины завело дело о возможной слежке за Йованович © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк сказал министр. Аваков отметил, что 17 января общался с несколькими представителями дипломатических кругов США. Он подчеркнул, что страны имеют общую цель — защита прав человека и недопущение нарушения законодательства Украины и норм Венской конвенции о международных отношениях. На днях в МВД Украины заявили, что приняли к сведению материалы, опубликованные 14 января следователями Палаты представителей Конгресса США о возможной незаконной слежке на территории Украины за бывшим послом США в стране Йованович, а после их исследования Нацполиция открыла по этому поводу уголовные производства.