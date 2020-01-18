Украина и Грузия заявили Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO) о неправомерной деятельности России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском море и Керченском проливе. Об этом 17 января сообщили в Facebook-группе посольства Украины в Великобритании

Спасательные плоты судна «Восток» оказались пустыми © Пресс-служба МЧС РФ | Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в фотобанк

Кроме того, Украина выразила «протест в IМО в связи с неправомерным расширением радиостанцией НАВТЕКС-Новороссийск района обслуживания на акваторию Азовского моря и Керченского пролива».

«Объявления навигационной информации по безопасности мореплавания должны распространяться исключительно на украинскую радиостанцию НАВТЕКС-Бердянск. Призвали IMO рассмотреть незаконные и односторонние действия РФ, угрожающие безопасности навигации», — добавили в посте.