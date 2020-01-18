«Делегации Украины и Грузии обратили внимание государств-членов IМО на противоправную деятельность РФ, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Совместный документ Украины и Грузии был поддержан делегациями стран ЕС и США», — говорится в материале.
Кроме того, Украина выразила «протест в IМО в связи с неправомерным расширением радиостанцией НАВТЕКС-Новороссийск района обслуживания на акваторию Азовского моря и Керченского пролива».
«Объявления навигационной информации по безопасности мореплавания должны распространяться исключительно на украинскую радиостанцию НАВТЕКС-Бердянск. Призвали IMO рассмотреть незаконные и односторонние действия РФ, угрожающие безопасности навигации», — добавили в посте.