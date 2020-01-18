Украинский Boeing, потерпевший крушение под Тегераном, стал случайной жертвой внутриамериканского кризиса. Об этом политический эксперт Руслан Бизяев сказал в комментарии изданию Украина.ру 17 января

Посол Украины в США сказал, кто должен понести ответственность за сбитый Boeing © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что внутриполитические тряски великих мировых держав всегда отражаются на окружающих.

«Поэтому в дальнейшем, я думаю, всю эту проблематику следует рассматривать именно как внутриамериканские разборки, и тогда ответы на многие вопросы будут нам понятны. Не только по "Боингу", но и по [убийству иранского генерала Касема] Сулеймани, и по выходу [президента США Дональда] Трампа из ядерной сделки, и по реакции в Европе, и по всему остальному», — заявил Бизяев.

Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс PS752 Тегеран-Киев, потерпел крушение под столицей Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые находились на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Впоследствии иранские военные заявили, что украинский самолет был сбит случайно: он пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражескую крылатую ракету, так как там ожидали атаки со стороны США.