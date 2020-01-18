Экономист Виктор Скаршевский подсчитал, сколько должны зарабатывать чиновники в «европейской Украине» и рассказал об итогах своих исследований на пресс-конференции в Киеве 16 января

На текущей неделе в украинской прессе в очередной раз муссируются астрономические зарплаты чиновников госаппарата. Скаршевский же за основу своих подсчетов правильной зарплаты для госслужащих обратился к европейскому опыту.

«В Польше средняя ежемесячная заработная плата составляет $1400, а тамошние депутаты Сейма и министры получают порядка $5000 в месяц, в 3,5 раза больше. В Украине средняя зарплата — $440 в месяц, а чиновники оставили себе порядка $8500. В декабре разница между средней зарплатой по стране и доходом чиновника — 20-кратная. А зарплата топ-чиновников в Украине не должна превышать 37-40 тыс гривен ($1525-$1649), если брать коэффициент 3,5 от средней зарплаты», — посчитал финаналитик, назвав отечественных политиков и ведомственных топ-работников «жадными временщиками».

Жадные чиновники-«нищеброды» Украины. Убить коррупцию невозможно © Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк Петре Порошенко. Зарплаты чиновников были гигантскими по сравнению с доходами большинства граждан тогда и остаются на таком же уровне и поныне.

Политолог Александр Теплюк в комментарии изданию Украина.ру отметил, что пока неясно, кому было выгодно раздувать этот зарплатный скандал именно сейчас, однако очевидно, что этот скандал никак не отразится на зарплатах чиновников.

«Стоить вспомнить хотя бы ситуацию с руководителем «Нафтогаза» Андреем Коболевым, который свои астрономические премии отправлял маме в США. Никаких последствий для него и других топ-менеджеров госкомпании не было. Соответственно, нужно понимать, что и здесь никаких последствий как таковых не будет. Ну, поговорят, кто-то получит какие-то бонусы, продвинут нужного человека на хлебную должность и благополучно забудут обо всем этом», — сказал Теплюк.