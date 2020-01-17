Президент Украины оставил Алексея Гончарука в должности премьер-министра. Видеозапись беседы Зеленского и главы Кабмина 17 января опубликовал Офис президента Украины в Facebook

По словам Зеленского, он рассмотрел заявление Гончарука об отставке и решил дать нынешнему Кабмину еще один шанс.

«Я подумал, и мне кажется, что так будет правильно, я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые моменты, которые сегодня очень важны и очень волнуют наше общество… Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически», — сказал президент Украины.

Отставка премьера, космические зарплаты чиновников, признание Ирана. Главное на неделе в Украине с 11 по 17.01 от экспертов © Facebook, Олексій Гончарук | Перейти в фотобанк Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту и в Раду. Поводом для этого стала публикация скандальных аудиозаписей, сделанных якобы во время совещания с членами правительства.

На них человек с голосом главы Кабмина заявляет, что глава государства Владимир Зеленский не разбирается в экономике.