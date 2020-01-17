Вдоль украинского побережья Азовского моря могут появиться минные поля на тех участках, где якобы могут высадиться вражеские десанты. Об этом 17 января на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС)

Подготовка к установке мин на «десантно-опасных» участках берега Азовского моря уже началась.

Накануне экипаж малого бронированного катера «Лубны» сдал зачеты по теории минного дела, а затем отработал загрузку морских донных мин на корабль и приведение их в боевую готовность.

Очень плохая мина при очень плохой войне. Украина вошла в пятерку самых взрывоопасных стран мира © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

По данным международной организации Handicap International, Украина входит в пятерку стран с самым высоким уровнем гибели людей от взрывов противопехотных мин и самодельных взрывных устройств.