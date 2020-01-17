Подготовка к установке мин на «десантно-опасных» участках берега Азовского моря уже началась.
Накануне экипаж малого бронированного катера «Лубны» сдал зачеты по теории минного дела, а затем отработал загрузку морских донных мин на корабль и приведение их в боевую готовность.
Вскоре корабельно-катерный состав тактической группы «Тритон» выйдет в море, чтобы заминировать азовское побережье.
По данным международной организации Handicap International, Украина входит в пятерку стран с самым высоким уровнем гибели людей от взрывов противопехотных мин и самодельных взрывных устройств.