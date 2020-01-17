Похитители встретились со своей жертвой под предлогом покупки автомобиля. Они избили мужчину и, надев на него наручники, затолкали в тот же автомобиль.
Однако бизнесмен выпрыгнул на ходу и вызвал полицию. На розыск бандитов у полицейских ушло менее суток. Одного из них задержали в Киевской области, другого — в Черкассах.
При обыске силовики изъяли полицейскую форму, пистолет, пластиковые хомут, которыми задержанные собирались связать предпринимателя, а также шприцы с неизвестным веществом.
Сейчас полицейские устанавливают других участников группировки, которые могли готовить это преступление.