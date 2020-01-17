Черкасские полицейские задержали двух родных братьев, которые пытались похитить и ограбить местного предпринимателя. Об этом 17 января сообщил отдел коммуникаций полиции Черкасской области

Похитители встретились со своей жертвой под предлогом покупки автомобиля. Они избили мужчину и, надев на него наручники, затолкали в тот же автомобиль.

Однако бизнесмен выпрыгнул на ходу и вызвал полицию. На розыск бандитов у полицейских ушло менее суток. Одного из них задержали в Киевской области, другого — в Черкассах.

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Сейчас полицейские устанавливают других участников группировки, которые могли готовить это преступление.