В Москве суд арестовал заслуженную артистку России, скрипачку и духовную жену «бога Кузи» Анастасию Чеботареву по делу о хищении свыше 15 миллионов рублей в составе псевдоправославной секты. Об этом в пятницу, 17 января, сообщило агентство «РИА Новости»

Уроженка Одессы Чеботарева находилась в федеральном розыске около трех лет. В январе ее и еще пятерых адептов секты «бога Кузи» задержали правоохранители.

По данным следствия, в период с 2007 по 2015 год подозреваемые похитили в общей сложности 15 млн рублей у 15 потерпевших.

«Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия, избрать меру пресечения в виде заключения под стражей», — огласила решение судья.

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В 2018 году Пресненский суд Москвы приговорил Андрея Попова, более известного как «бог Кузя» к пяти годам колонии общего режима за создание секты, а также два эпизода мошенничества в особо крупном размере, совершенного организованной группой.

«Бог Кузя» получал от потерпевших деньги обманным путем под предлогом строительства храмов и проведения обрядов. В ноябре 2018 года суд смягчил наказание Попову, засчитав день под арестом за полтора в колонии.