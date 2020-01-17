Уроженка Одессы Чеботарева находилась в федеральном розыске около трех лет. В январе ее и еще пятерых адептов секты «бога Кузи» задержали правоохранители.
По данным следствия, в период с 2007 по 2015 год подозреваемые похитили в общей сложности 15 млн рублей у 15 потерпевших.
«Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия, избрать меру пресечения в виде заключения под стражей», — огласила решение судья.
Позже суд также рассмотрит ходатайства об аресте других адептов секты — Ирины Шевченко и Владимира Кучера. Они находятся под подпиской о невыезде.
В 2018 году Пресненский суд Москвы приговорил Андрея Попова, более известного как «бог Кузя» к пяти годам колонии общего режима за создание секты, а также два эпизода мошенничества в особо крупном размере, совершенного организованной группой.
«Бог Кузя» получал от потерпевших деньги обманным путем под предлогом строительства храмов и проведения обрядов. В ноябре 2018 года суд смягчил наказание Попову, засчитав день под арестом за полтора в колонии.