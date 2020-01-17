Сторонники иранских властей вышли на улицы после речи руководителя и духовного лидера Ирана Али Хаменеи, который в пятницу, 17 января, выступил с проповедью впервые за последние восемь лет.
Аятолла обвинил Вашингтон в трусости, назвав США виновником гибели командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Также он призвал иранцев не доверять Европе.
После этого проправительственные митинги прошли в Мешхеде, Казвине, Кермане, Ахвазе и других городах.
Демонстранты несли портреты Хаменеи, погибшего Сулеймани, а также плакаты с антиамериканскими лозунгами.
Внутриполитическая ситуация в Иране обострилась после того, как ПВО страны сбила украинский Boeing, на борту которого находились 176 человек. В том чсиле 11 украинцев. Все они погибли.