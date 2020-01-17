Акции в поддержку действующего правительства прошли во многих городах Ирана. Об этом 17 января сообщило Информационное агентство иранских студентов (ISNA)

«Изображая жертву». Эксперт рассказал, как Иран выиграл от обострения конфликта с США © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк Али Хаменеи, который в пятницу, 17 января, выступил с проповедью впервые за последние восемь лет.

Аятолла обвинил Вашингтон в трусости, назвав США виновником гибели командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Также он призвал иранцев не доверять Европе.

После этого проправительственные митинги прошли в Мешхеде, Казвине, Кермане, Ахвазе и других городах.

Демонстранты несли портреты Хаменеи, погибшего Сулеймани, а также плакаты с антиамериканскими лозунгами.

Внутриполитическая ситуация в Иране обострилась после того, как ПВО страны сбила украинский Boeing, на борту которого находились 176 человек. В том чсиле 11 украинцев. Все они погибли.