Девушку госпитализировали в состоянии клинической смерти, но спасти ее жизнь врачам не удалось. По версии полицейских, иностранка выпила неизвестный яд.
Однокурсницы погибшей рассказали полицейским, что 25-летняя студентка переживала из-за проблем в университете, не зная, как сообщить об этом родителям.
Тело девушки нашли возле дома ее подруг, а в их квартире — прощальную записку.
Точную причину смерти назовут после вскрытия. В полиции возбудили уголовное дело по статье 115 УК Украины («Убийство»).