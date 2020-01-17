На Троллейбусной улице в Тернополе нашли потерявшую сознание темнокожую студентку одного из местных вузов. Об этом 17 января сообщил отдел коммуникаций полиции Тернопольской области

На Украине почти 300 тысяч иностранцев имеют вид на жительство - миграционная служба © CC0, Pixabay

Однокурсницы погибшей рассказали полицейским, что 25-летняя студентка переживала из-за проблем в университете, не зная, как сообщить об этом родителям.

Тело девушки нашли возле дома ее подруг, а в их квартире — прощальную записку.

Точную причину смерти назовут после вскрытия. В полиции возбудили уголовное дело по статье 115 УК Украины («Убийство»).