Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в аэропорту Запорожья. Об этом в пятницу, 17 января, сообщил начальник юридического отдела Запорожского городского совета Валерий Зломинога, передает Укринформ

«Уголовное дело было возбуждено еще в 2015 году в отношении еще прежнего руководства аэропорта. Данное дело вызывает больше вопросов, чем ответов. События, о которых идет речь, имели место в 2017 году, но дело возбуждено в 2015 году. Где логика, как можно в 2015 году возбудить дело о событиях, которые состоятся в 2017 году? Обыск проходит в законном русле, без злоупотреблений и нарушений. Аэропорт работает в штатном режиме», — заявил Зломинога.

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Зломинога предположил, что сотрудники СБУ больше интересуются строительством нового терминала, которое завершилось на территории аэропорта в декабре прошлого года.