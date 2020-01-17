«Уголовное дело было возбуждено еще в 2015 году в отношении еще прежнего руководства аэропорта. Данное дело вызывает больше вопросов, чем ответов. События, о которых идет речь, имели место в 2017 году, но дело возбуждено в 2015 году. Где логика, как можно в 2015 году возбудить дело о событиях, которые состоятся в 2017 году? Обыск проходит в законном русле, без злоупотреблений и нарушений. Аэропорт работает в штатном режиме», — заявил Зломинога.
По словам чиновника, речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьями 191, 364, 366 УК Украины (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, злоупотребление властью и служебным положением; служебный подлог).
Зломинога предположил, что сотрудники СБУ больше интересуются строительством нового терминала, которое завершилось на территории аэропорта в декабре прошлого года.