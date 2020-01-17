С начала прошлого года по настоящее время в Донбассе погибли 132 украинских военнослужащих. Эти цифры 17 января обнародовала пресс-служба Офис генпрокурора

Ищенко рассказал, когда закончится война в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

На Луганщине потери военных были существенно ниже — 31 и 197 человек соответственно.

О последних людских потерях операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе сообщалось 15 и 16 января. После этого Офис генпрокурора возбудил уголовное дело по статье «террористический акт».

«Офис генерального прокурора контролирует ход расследования и судебного разбирательства по каждому факту гибели военнослужащих в зоне проведения ООС», — говорится в сообщении.

Украинское правительство в апреле 2014 года начало военную операцию против народных республик Донбасса, провозгласивших независимость после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали 13 тыс. человек.

Лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже 9 декабря прошлого года призвали установить перемирие в Донбассе, несмотря на это обстрелы на линии разграничения продолжаются.