Украинские спецслужбы, которым президент Владимир Зеленский дал две недели на поиск виновных в скандале с аудиозаписями совещания премьера Алексея Гончарука, рассматривают несколько версий произошедшего. Об этом 17 января сообщил Telegram-канала «Тень на плетень»

Ранее в интернете появились аудиозаписи, сделанные во время совещания у Гончарука с министрами и представителями Нацбанка. На записи глава правительства просит помочь объяснить Зеленскому колебания курса доллара и отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов. Позже премьер передал главе государства заявление об отставке. «Рука дотянется»: министр юстиции Украины залез под стол ради главы правительства © Facebook, Denis Malyuska

По информации Telegram-канала, в приоритете у спецслужб сейчас две версии происхождения скандальных аудиофайлов.

Предположительно, запись могла осуществляться через смартфон одного из участников встречи, в котором было установлено специальное программное обеспечение, соединенное с устройством, которое и фиксировало все происходящее. Иными словами, мобильный телефон использовался в качестве микрофона. Подчеркивается, что в этом случае запись беседы могла вестись тайно от владельца гаджета.

Другая версия более проста. Она заключается в том, что кто-то из присутствующих тайком принес с собой записывающее устройство, которое могло быть спрятано в сумке или же в папке с бумагами.

Вариант с прослушкой при этом полностью исключен. Такой вывод якобы сделали специалисты Управления госохраны после проведенной проверки, утверждает «Тень на плетень».