Депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский поддержал желание премьера Алексея Гончарука уйти в отставку и заявил, что последующая его работа будет на личной ответственности президента Владимира Зеленского, а не на Раде. Об этом 17 января он написал на своем канале в Telegram

«Помните, Владимир Александрович, второго шанса уволит этого профана не будет. И дальнейшее падение экономики из-за управления болванов — будет полностью на Вашей ответственности», — написал он.

Дубинский: «Отставка Гончарука — первый серьёзный удар по позициям соросят» © Facebook/Александр Дубинский Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к прослушиванию и записи разговоров на встрече представителей правительства и Нацбанка.

Эту задачу президент поставил на встрече с руководителями СБУ, Офиса генпрокурора, МВД, Национального антикоррупционного бюро, Госбюро расследований и Управления государственной охраны.