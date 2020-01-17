«Помните, Владимир Александрович, второго шанса уволит этого профана не будет. И дальнейшее падение экономики из-за управления болванов — будет полностью на Вашей ответственности», — написал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к прослушиванию и записи разговоров на встрече представителей правительства и Нацбанка.
Эту задачу президент поставил на встрече с руководителями СБУ, Офиса генпрокурора, МВД, Национального антикоррупционного бюро, Госбюро расследований и Управления государственной охраны.