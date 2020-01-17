Он объявил, что очередная, третья, сессия ВРУ девятого созыва, начнет свою работу во вторник, 4 февраля в 10.00 (11:00 мск).
«Уважаемые коллеги, спасибо всем за работу, это была действительно плодотворная сессия. Я надеюсь, что следующая будет еще лучше. Вторая сессия ВРУ девятого созыва завершит свою работу 24 января. Последнее пленарное заседание второй сессии ВРУ объявляю закрытым», — сказал Разумков.
Ранее сообщалось, что депутаты Рады на заседании парламента выразили недоверие итальянскому суду, приговорившего бойца Нацгвардии Виталия Маркива к 24 годам лишения свободы за убийство журналиста Андреа Роккелли.