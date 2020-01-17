Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл последнее пленарное заседание второй сессии IX созыва Верховной Рады. Трансляцию заседания 17 января вел телеканал «Рада»

Он объявил, что очередная, третья, сессия ВРУ девятого созыва, начнет свою работу во вторник, 4 февраля в 10.00 (11:00 мск).

«Уважаемые коллеги, спасибо всем за работу, это была действительно плодотворная сессия. Я надеюсь, что следующая будет еще лучше. Вторая сессия ВРУ девятого созыва завершит свою работу 24 января. Последнее пленарное заседание второй сессии ВРУ объявляю закрытым», — сказал Разумков.