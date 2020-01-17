Руководство клуба из Волочиска Хмельницкой области решило, что посещение игроком «страны-агрессора» и публичная демонстрация этого факта в соцсетях вредит репутации клуба.
Контракт был разорван в одностороннем порядке. В сообщении отмечается, что подобными действиями игрок нарушил одну из норм трудового соглашения, в котором была прописана необходимость беречь престиж команды.
В нынешнем сезоне первой украинской лиги «Агробизнес» идет в группе лидеров, сохраняя шансы на повышение в классе.
Ранее жертвой плохих российско-украинских отношений стал бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий, который после перехода в санкт-петербургский «Зенит» перестал попадать в состав национальной команды.