Футбольный клуб второго по силе дивизиона чемпионата Украины «Агробизнес» разорвал контракт с нападающим Игорем Сикорским. Такое решение было принято после публикации игроком в своих соцсетях фотографий с отпуска, который он провел в культурной столице России. Сообщение об этом появилось 17 января на сайте команды

Бунт во львовских «Карпатах». Футболисты требуют денег © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк решило, что посещение игроком «страны-агрессора» и публичная демонстрация этого факта в соцсетях вредит репутации клуба.

Контракт был разорван в одностороннем порядке. В сообщении отмечается, что подобными действиями игрок нарушил одну из норм трудового соглашения, в котором была прописана необходимость беречь престиж команды.

В нынешнем сезоне первой украинской лиги «Агробизнес» идет в группе лидеров, сохраняя шансы на повышение в классе.

Ранее жертвой плохих российско-украинских отношений стал бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий, который после перехода в санкт-петербургский «Зенит» перестал попадать в состав национальной команды.