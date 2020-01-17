Воевавший в донбассе в рядах «Правого сектора»*, а до этого осужденный за грабеж и лечившийся от шизофрении Руслан Пустовойт провёл встречу с курсантами первого курса Одесского государственного университета внутренних дел, сообщает интернет-издание «Таймер» 17 января со ссылкой на пресс-службу учебного заведения

Золотарев: Судьба украинского радикала — тюрьма или могила Вячеслав Аброськин сказал будущим правоохранителям, что Руслан Пустовойт — народный герой Украины, награжденный орденом «За мужество» III степени, служил в 54-м отдельном разведывательном батальоне Вооружённых сил Украины и был дважды ранен.

Между тем, по данным журналиста Анатолия Шария, с 2004 года Пустовойт, также известный по прозвищу Паук, был несколько раз судим.

Так, в 2004-м «герой» получил 10 лет за грабёж, но вышел из тюрьмы через год, поскольку выяснилось, что он еще с 2003 года состоит на учете в психдиспансере с диагнозом шизофрения.

В 2007 и 2009 годах Пустовойт был подозреваемым по ряду дел по статьям «мошенничество», «разбой» и «бандитизм». В 2014 году он, находясь под залогом, скрылся от суда и следствия, а в 2015-м вступил в «Правый сектор»* и год принимал участие в гражданской войне в Донбассе.

«Возможно, он им (одесским курсантам МВД. — Ред.) рассказывал, как лучше совершать разбойные нападения, красть машины, чтобы не сработала сигнализация», — предположил Шарий.

В 2019 году полиция Донецкой области признала его невиновным по целому ряду «тяжёлых» статей, благодаря чему он баллотировался в Верховную Раду на последних выборах.

Шарий также выяснил, что Пустовойт проходил лечение «от некоторой зависимости».

* Запрещенная в РФ экстремистская организация